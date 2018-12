Awaria systemu rozliczeń InPost. Sprzedawcy z Allegro z zawyżonymi opłatami za paczkomaty

Sprawa wywołała duże poruszenie wśród przedsiębiorców, którzy już od dłuższego czasu są rozdrażnieni działaniami InPostu. Część sprzedawców dodatkowe opłaty uznała za umyślne działanie firmy i zaczęła wzywać do pisania skarg do rzecznika przedsiębiorców.

A co na to Allegro? "Przepraszamy sprzedawców, którzy doświadczyli kłopotów, za całe zamieszanie. Gdy tylko sprzedawcy poinformowali nas o problemach, zwróciliśmy się do naszego partnera - InPostu - o jak najszybsze działanie i wyjaśnienie" - pisze w mailu do money.pl rzecznik serwisu Michał Bonarowski.