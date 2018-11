Pobity kolejny rekord. Tyle osób w Polsce jeszcze nie pracowało

Najnowsze badania GUS dotyczące rynku pracy pokazują, że przebiliśmy kolejny poziom. W trzecim kwartale pracowało aż 16,62 mln osób. To najwięcej w historii badania BAEL, które jest prowadzone od 1992 roku.

Przybyło jednak też bezrobotnych. Było ich 662 tysiące w porównaniu z 617 tys. kwartał wcześniej i 818 tys. rok temu. Te dane różnią się od comiesięcznych informacji GUS, a główna różnica to osoby, które choć zarejestrowane jako bezrobotni, to wcale pracy nie szukają.

16,62 mln pracujących oprócz bezrobotnych utrzymuje jeszcze tych biernych zawodowo. Ich liczba poważnie spadła w trzecim kwartale do 13,14 mln osób. To rekordowo nisko w historii badań GUS. Poprzedni rekord był w pierwszym kwartale. W drugim biernych było 13,25 mln, podobnie zresztą jak rok temu.

*Prezes Fakro: Wynagrodzenia co roku mogą wzrastać nawet o 10 proc. *

500+ a bierność zawodowa kobiet

Wśród biernych zawodowo przeważają kobiety. Stanowią aż 61,8 proc. tej grupy. Rok temu było to 62,1 proc., czyli teza, że 500+ wyrzucił część kobiet z rynku pracy ma słabnące podstawy. Być może podwyżki pensji sprawiają, że bierność kobiet coraz mniej się opłaca?

Większość biernych to emeryci - 54,6 proc. i ich udział wzrósł o 0,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (53,7 proc.) a o aż 3 pkt. proc. od poprzedniego roku (51,6 proc.). To efekt przywrócenia w 2017 roku poprzedniego wieku emerytalnego.

To dzięki zmniejszeniu liczby biernych zawodowo pracujący mają na utrzymaniu mniej osób, mimo wzrostu bezrobocia. Na tysiąc pracowników przypada 831 osób na utrzymaniu (biernych i bezrobotnych). W poprzednim kwartale było to o sześć osób do utrzymania więcej a rok temu o 21 osób więcej.