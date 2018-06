Przebieg Baltic Pipe zaakceptowany przez Gaz-System. Podwodna rura ma mieć 275 km długości

Gaz-System, operator sieci gazociągowej w Polsce, zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej, firmę Ramboll - czytamy na stronie projektu Baltic Pipe.

Podmorska rura łącząca Danię z Polski ma mieć 275 km długości. Na ląd ma wychodzić w Niechorzu i w duńskim Faxe South. Będzie przechodzić przez duńskie i polskie obszary morskie, a na odcinku około 80 km przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną.

Drugi rozważany wariant zakładał, że część gazociągu będzie przebiegała przez wyłączną strefę ekonomiczną Niemiec.

