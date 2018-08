Rekord Pekao w kredytach hipotecznych. Zyski w górę

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao

Pekao to już drugi po ING BSK bank, który chwali się świetnym półroczem na rynku kredytów hipotecznych. Polacy przystąpili do wykupu oferty deweloperów.

Ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku wzrosły w czerwcu o aż 14 proc. rok do roku, a w Poznaniu i Warszawie o ponad 11 proc. Za metr kwadratowy w Warszawie trzeba dać już ponad 8,2 tys. zł - podawał niedawno Expander w raporcie przygotowanym wspólnie z Metrohouse. Dzięki spadkowi bezrobocia i wyższym zarobkom stać nas na więcej i nie chcemy mieszkać w wynajmowanych lokalach. Widać to po wynikach banków za drugi kwartał.

Niedawno pisaliśmy o boomie kredytów hipotecznych w ING BSK. Teraz podobne informacje przekazuje Pekao. Liczba rachunków kredytów hipotecznych wzrosła do 369 tys. z 344 tys. rok temu.

Bank podał, że osiągnął najwyższy w historii wynik w sprzedaży kredytów mieszkaniowych, udzielając kredytów na kwotę blisko 5,3 mld zł, czyli o ponad 10 proc. więcej niż rok temu. Daje to 20 proc. rynku i miejsce zaraz za PKO BP. Bank chwali się wzrostem o niemal połowę wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

Drugi kwartał pod tym względem był nieco słabszy od pierwszego, bo Pekao sprzedał nowe kredyty hipoteczne o wartości 2,48 mld zł, czyli 6 proc. więcej niż rok temu.

Kredyty mieszkaniowe są najważniejsze dla Pekao. To aż 50 proc. wartości brutto portfela kredytowego na koniec czerwca. Ich znaczenie dla banku w tym roku rośnie. Na koniec grudnia stanowiły bowiem 45 proc. portfela.

Dość szybko rosły też kredyty na rachunku bieżącym (o 7 proc. w porównaniu z grudniem 2017) i kredyty gotówkowe (o 3 proc.). Liczba rachunków Pożyczki Ekspresowej wzrosła do 652,5 tys. z 601,5 tys. na koniec ub. roku.

Pozostałe rodzaje kredytów miały słabą dynamikę albo wręcz widać tendencję spadkową. Jak w przypadku kredytów operacyjnych dla przedsiębiorstw, których wartość spadła o 1,5 proc.

Kredyty z utratą wartości stanowią 5,7 proc. portfela, czyli prawie 8 mld zł. Z tej kwoty na 5,3 mld zł już zrobiono odpisy i zostały one uwzględnione w wynikach banku.

Zyski Pekao w górę

Bank na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów od dłuższego czasu zarabia proporcjonalnie tyle samo. Marża odsetkowa wynosiła w drugim kwartale 2,83 proc., podczas gdy w pierwszym 2,82 proc., a rok temu 2,78 proc. Zyski rosną głównie dzięki wzrostowi skali działalności. Od kwietnia do czerwca zysk z tytułu odsetek wyniósł 1,24 mld zł, czyli 8,7 proc. więcej rok do roku.

Wolniej rosły zyski z prowizji, bo o 6 proc. rok do roku do 617 mln zł. Głównie z marż na wymianie walut i na działalności funduszy inwestycyjnych. Spadały te z kart kredytowych i od kredytów.

Łącznie Bank Pekao miał 539,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale wobec 535,1 mln zł zysku rok wcześniej.

- Z kwartału na kwartał bank poprawia osiągane wyniki finansowe. Co, istotne oprócz poprawy samego wyniku, jego struktura jest coraz lepsza - powiedział Tomasz Kubiak, wiceprezes nadzorujący pion finansowy. - Pekao charakteryzuje się silną dynamika dochodów z działalności komercyjnej, wszystkie linie biznesowe zanotowały poprawę dochodów i zysku operacyjnego. Dyscyplina cenowa i dobre wyniki sprzedażowe wyżej marżowych produktów detalicznych wspomogły dalszą poprawę marży odsetkowej - dodał.

Bank chwali się też dynamiką w leasingu oraz factoringu - o 18 proc. rdr.

Klientów o pięć procent więcej w 2018

- Zgodnie z założonymi celami Strategii 2020, dynamicznie zmieniamy Bank Pekao w lepszą i bardziej efektywną organizację - skomentował prezes Michał Krupiński. - Wzrost bazy klientów we wszystkich segmentach w pierwszej połowie roku jest najlepszym wyznacznikiem zmian, które realizujemy w banku i miarą zaufania, jakim obdarzają nas klienci - dodał.

Na koniec czerwca bank prowadził 5 805 tys. złotowych rachunków bieżących, czyli o 4,9 proc. więcej niż na koniec ub. roku.

- Mamy najświeższe dane, które wykraczają poza okres dwóch pierwszych kwartałów. Do początku sierpnia zostało otwartych 200 tys. Kont Przekorzystnych, pozyskaliśmy nowych klientów. Uważamy, że to, co zakładamy, tj. 400 tys. nowych kont w całym roku jest bardzo realne. Do tej pory bank pozyskiwał 50-60 tys. kont rocznie - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

Nowa oferta pozwoliła pozyskanie 1 mld zł depozytów. Oprócz planu 400 tys. nowych rachunków do 2020 roku bank chce też podwoić liczbę klientów mobile. Na koniec czerwca było ich 1,64 mln, z czego 1,12 mln aktywnych (jedno logowanie w kwartale).

Akcje Banku Pekao rosną w środę o aż 7,8 proc. To jednak nie tyle efekt raportu półrocznego, ale rezygnacji z fuzji z Aliorem. Rynek najwyraźniej uznał, że łączenie niosłoby za sobą więcej kosztów niż pożytków.

