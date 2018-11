Bartosz Marczuk odchodzi z ministerstwa pracy. Nie będzie już wiceministrem

Poproszony o komentarz do decyzji, Marczuk odpisał nam, że na razie nie będzie się wypowiadał.

W komentarzach pod tweetem o decyzji o rezygnacji jeden z internautów wyciągnął Marczukowi, że jeszcze jako dziennikarz był gorącym przeciwnikiem obniżenia wieku emerytalnego. Był to jeden z głównych postulatów PiS, z którym partia szła do wyborów i który szybko po wygranej wprowadziła w życie.

"Ale hucpa. PiS składa wniosek by obniżyć wiek emerytalny. Młodzi-nie dajcie tego wprowadzić! To uderzy w Was tsunami" - pisał w 2014 roku Marczuk.