Beata Szydło deklaruje, że emerytury to priorytet rządu. "Rozmawiamy o tym, jak poprawić sytuację materialną emerytów"

Fot. Wojciech Pacewicz Zdaniem wicepremier Beaty Szydło kwestie emerytalne to priorytet rządu

Kwestie związane z emeryturami są priorytetem rządu - zadeklarowała w Bielsku Białej Beata Szydło. Wicepremier zapowiedziała strategię, która umożliwi realizację kolejnych programów prorodzinnych i prodemograficznych.

- Na pewno tym wielkim wyzwaniem, priorytetem, są emerytury. Rozmawiamy o tym, jak poprawić sytuację materialną emerytów. Będziemy również zastanawiać się nad przyszłością tych, którzy w tej chwili jeszcze są na rynku pracy, ale kiedyś będą pobierali emerytury - co zrobić, żeby polski system emerytalny zabezpieczał warunki bytowe emerytów i jednocześnie był systemem, który będzie w stanie do poniesienia przez państwo - przekonywała w Bielsku-Białej wicepremier Beata Szydło, cytowana przez PAP.

Przypomniała o projekcie ustawy przewidującym specjalne emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Wicepremier podkreśliła, że niedawno trafił on do konsultacji społecznych.

Była premier podkreśliła, że wyzwaniem jest też sytuacja demograficzna. Zdradziła, że w Komitecie Społecznym Rady Ministrów, którego pracami kieruje, przygotowywana jest strategia, która ma umożliwić realizację kolejnych projektów prorodzinnych i prodemograficznych.

Szydło przekonywała też, że program 500+ zmienił podejście do rodziny i myślenia o rodzinie w Polsce. W jej ocenie rodzina stała się centrum polityki rządowej.

