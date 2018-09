Będzie protest Solidarności w siedzibie PGE. Za dyskryminowanie związkowców

Fot. Karol Makurat / EastNews Związkowcy zapowiadają protest w siedzibie PGE

5 października Solidarność zorganizuje protest w siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej. Związkowcy zarzucają władzom spółki utrudnianie działalności związkowej i dyskryminację.

O planowanej pikiecie poinformowała Polska Agencja Prasowa. Z zarzutami związkowców nie zgadzają się władze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Zapewniają o prowadzonym dialogu i nie widzą podstaw do protestu.

- Należy z całą stanowczością stwierdzić, że zarzuty kierowane pod adresem Grupy Kapitałowej PGE nie są poparte żadnymi merytorycznymi argumentami i sztucznie wywołują niepokoje społeczne, które przede wszystkim nie służą pracownikom – mówi rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk.

Tymczasem o braku dialogu oraz dyskryminacji związkowców w Grupie PGE lider Solidarności Piotr Duda mówił podczas obchodów 38. rocznicy podpisania tzw. porozumień jastrzębskich w Jastrzębiu-Zdroju.

- To nie jest dobra zmiana, to jest zła zmiana – stwierdził Duda, adresując te słowa do obecnego na uroczystościach premiera Mateusza Morawieckiego.

Dwa dni później Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność podjęła uchwałę o przeprowadzeniu dwóch akcji protestacyjnych.

5 października związkowcy zamierzają pikietować siedzibę PGE w Warszawie. Jeśli to nie przyniesie zakładanego przez nich efektu – dwa tygodnie później chcą zorganizować znacznie większą, ogólnopolską manifestację przed siedzibą Ministerstwa Energii, które nadzoruje PGE – informuje PAP.

Związkowcy domagają się dymisji szefów spółek z Grupy PGE, którym zarzucają próbę osłabienia Solidarności.

- Od dawna upominamy się i apelujemy o przywrócenie normalnych zasad prowadzenia dialogu społecznego w PGE i jej poszczególnych podmiotach. Szczególnie mamy tutaj na uwadze spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - mówił przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik

Zdaniem związkowców, owa dyskryminacja w PGE i próba osłabienia „Solidarności” ma polegać zastępowaniu pracowników należących do „S” osobami nieprzygotowanymi do sprawowania funkcji, a głównym powodem takich decyzji są - zdaniem „związkowców”- osobiste ambicje decydentów.



- Standardem jest promowanie organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska i podwyżki dla swoich przedstawicieli gotowe są do wystąpień negatywnie oceniających NSZZ Solidarność” - napisała w przyjętej w kwietniu br. uchwale Komisja Krajowa związku.





PGE odpiera zarzuty

Rzecznik Grupy PGE Maciej Szczepaniuk poinformował, że wszystkie sygnały płynące od pracowników, które mogą dotyczyć łamania praw pracowniczych, są przyjmowane przez władze spółki "z zaniepokojeniem i wielką uwagą".



- Na bieżąco monitorujemy wszelkie informacje mogące wskazywać na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie – zapewnia Szczepaniuk.

Dodał jednak, że do odpowiednich działów nie wpłynęły w tej kwestii dotąd żadne zgłoszenia czy skargi.



W PGE działa specjalny Departament Dialogu i Relacji Społecznych, który ma czuwać "nad prawidłowym przebiegiem współpracy partnerów społecznych w Grupie PGE", w kontakcie m.in. ze związkowcami i zarządami spółek z Grupy PGE.

