Biedronka pokazała słabe wyniki. Widać efekt zakazu handlu

W sumie od stycznia do września sprzedaż Biedronki wzrosła o 6,5 proc. (6,2 proc. w walucie krajowej) do 8,6 mld euro, a sprzedaż porównywalna - o 3,2 proc. W ciągu trzech kwartałów Biedronka wygenerowała 622 mln euro zysku EBITDA. Jest to wynik o 6,6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Rentowność wyniosła z kolei 7,2 proc. - tyle samo, co rok wcześniej.