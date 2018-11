Black Friday 2018 Allegro - kilkaset tysięcy ofert promocyjnych

Black Friday jest świętem wyprzedaży, w którym udział bierze ogromną ilość sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Dotyczy to również serwisu aukcyjnego Allegro. Podczas Black Friday do wykorzystania będzie aż ponad 100 tys. ofert promocyjnych.

Black Friday 2018 Allegro – przeceny aż do 70 proc.

Na portalu handlowym Allegro okres promocyjny został przedłużony i trwa od 19 listopada. Większość z ofert promocyjnych kończy się 23 listopada lub do wyczerpania zapasów. Przecenione produkty pojawią się we wszystkich kategoriach. Rabaty sięgać będą nawet do 70 proc.