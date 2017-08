Prezes PGZ tłumaczy się z wpadki Autosanu. "Rok temu spółka miała przetarg na jeden autobus"

Fot. Leszek Kotarba/ EastNews Autosan umie zdobywać zamówienia a zakład ma zagwarantowaną pracę - mówi prezes PGZ.

Rok temu Autosan miał przetarg na jeden autobus, dzisiaj - na 43, więc widać, że spółka umie zdobywać zamówienia - mówi Błażej Wojnicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przetargowa wpadka Autosanu jest jednym z najważniejszych tematów tygodnia. Spółka spóźniła się ze złożeniem dokumentów w przetargu na autobusy dla wojska o 20 minut. Wartość kontraktu to kilkadziesiąt milionów złotych. Jakby tego mało, nie odwoływał się od decyzji, przez co stracił ostatnią szansę na zamówienie i pieniądze. Ostatecznie autobusy dostarczy najprawdopodobniej niemiecki MAN. - Jestem zbulwersowana tym, co się stało. Ale przede wszystkim oczekuję wyjaśnień - skwitowała sprawę premier Beata Szydło.

Zobacz też Polska Grupa Zbrojeniowa tłumaczy się z afery w Autosanie

Sprawie dodaje smaku fakt, że PiS obiecywał ratowanie zakładów w Sanoku. - Byłam w tym zakładzie w Autosanie, ratowaliśmy wtedy tę firmę i były deklaracje, że zakład dostanie wsparcie i będzie ratowany - mówiła premier.

Wpadce poświęcony był też wywiad, którego prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej udzielił portalowi wPolityce.pl. - Z naszej perspektywy jako właściciela Autosanu nie jest dobrze, kiedy przegrywamy przetarg. Każda złotówka, którą zarobimy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jest ważna. Niewątpliwie źle się stało, że nie doszło do wygranej w przetargu mówił. - Niemniej jednak nie wpłynie to decydująco na ogólną sytuację spółki - zapewnił.

- Rok temu spółka miała podpisany przetarg na jeden autobus, dzisiaj zakontraktowanych jest już czterdzieści trzy autokary. Mogę również poinformować, że tylko od chwili wybuchu afery z przetargiem dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Autosan zdobył trzy kolejne kontrakty, co pokazuje, że firma działa skutecznie - mówi Wojnicz.

Nowe zamówienia mają dotyczyć zarówno dostawy gotowych autobusów, jak i wykonania konstrukcji stalowych 14 wagonów niskopodłogowych oraz remontu 15 sztuk specjalistycznych nadwozi warsztatowych do obsługi pojazdów. - Wartość tylko tych dwóch ostatnich kontraktów to ponad 3 mln zł. brutto. Widać zatem wyraźnie, że spółka umie zdobywać zamówienia a zakład ma zagwarantowaną pracę - mówi prezes PGZ.

Odnosząc się do pracownika odpowiedzialnego za spóźnienie stwierdził, że "ten zadziwiający zbieg okoliczności każe poważnie zastanowić się, czy faktycznie doszło jedynie do nieintencjonalnego spóźnienia w złożeniu oferty przetargowej, czy też doprowadzono do tej sytuacji z premedytacją". Zastrzegł jednak, że "dla dobra prowadzonych przez odpowiednie służby postępowań" nie może mówić o szczegółach.