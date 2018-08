Budowlany boom w samorządach. Polskie miasta i gminy idą na inwestycyjny rekord

Fot. Wojciech Pacewicz W pierwszych 6 miesiącach 2018 r. nakłady inwestycyjne są w miastach i gminach aż o 87 proc. wyższe niż przed rokiem.

Nowe drogi, aquaparki, szkoły, przedszkola. Samorządowcy wzięli się w tym roku ostro za budowanie. Jeżeli tak dalej pójdzie, samorządowe inwestycje mogą przebić pułap 72 mld zł.

To szybkie tempo widać również - jak informuje „Rzeczpospolita” - w porównaniu do tego co działo się przed rokiem. W pierwszych 6 miesiącach 2018 r. nakłady inwestycyjne są w miastach i gminach aż o 87 proc. wyższe.

Według ustaleń dziennika są też miasta w Polsce gdzie buduje się jeszcze szybciej i jeszcze więcej. Przykładem może być tu Zielona Góra, gdzie udało się już wydać 111 mln. W zeszłym roku w tym samym czasie było to 11 mln.

Boom jest też widoczny w decyzjach zarządzających samorządami. M.in. marszałek Podlasia podwoił wydatki prorozwojowe, a prezydent Katowic zwiększył je o całe 150 proc.

Co ciekawe przepytani przez „Rzeczpospolita” samorządowcy zapewniają, że to budowlane powszechne poruszenie nie ma nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami.

Jak już pisaliśmy w money.pl, boom budowlany nie dotyczy tylko samorządów. Liczba oddawanych do użytku nowych mieszkań rośnie z roku na rok i deweloperzy w tym roku pobiją kolejny rekord. Równie ostro buduje się również na kolei, tutaj inwestycyjnym liderrem jest PKP Cargo.