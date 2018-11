Brak pracowników groźny dla polskiej gospodarki. Potrzeba emigrantów

- Potrzebne są odpowiednie rozwiązania systemowe, które ułatwiłyby emigrantom zarobkowym przyjazd do Polski. Otrzymujemy informacje, że dużo Ukraińców wyjeżdża już do pracy do Niemiec. Tam dostają darmowe kursy językowe, pracodawcy dają im możliwość przygotowania się do pracy, są szybsze zmiany kwalifikacji. Warto się tym zainspirować, bo niedobory na rynku pracy będą zagrożeniem dla polskiej gospodarki - oceniła Niemyjska, cytowana przez PAP.