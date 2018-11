- W piątek planowaliśmy otwarcie sklepu. W poniedziałek odpada nam dzień handlowy i nie wiemy, co zrobić ze świeżym towarem - powiedział money.pl wiceprezes Carrefour Polska. Jego zdaniem, przy uchwalaniu wolnego 12 listopada, zlekceważono problemy branży.

- Byliśmy w zawieszeniu, czy mamy działać, czy nie. Do dziś nie jest to klarowne wobec ustaw, które dotyczą kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, oraz rozporządzenia o dniach świątecznych i niedziel wolnych od handlu. Sposób, w jaki uchwalono dzień wolny, w ogóle nie bierze pod uwagę problemów biznesu. W piątek planowaliśmy otwarcie sklepu. W poniedziałek odpada nam dzień handlowy i nie wiemy, co zrobić ze świeżym towarem. Tego ustawodawca nie przewidział - dodał Noceń.