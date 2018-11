12 listopada wolny od pracy. Pracujący w ten dzień szukają opieki dla dzieci

Fot. akg-images/Israel Talby/EAST NEWS 12 listopada Polacy będą mieli dzień wolny - tak zdecydowali posłowie. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Ustawa o dniu wolnym 12 listopada wywołała kontrowersje i olbrzymi chaos. Jeśli rzeczywiście wejdzie w życie, nie wszyscy będą mogli się cieszyć dania ustawowo z wolnego. A szkoły i przedszkola będą zamknięte, co stawia w trudnej sytuacji rodziców, którzy będą pracować.

Pośpiesznie wprowadzany dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, w poniedziałek 12 listopada, spowodował wielkie zamieszanie. W zasadzie nadal nie wiadomo, kto tego dnia pójdzie do pracy, a kto będzie wypoczywał.

W pierwotnej wersji ustawy, placówki handlowe miały być normalnie otwarte. Dopiero senacka poprawka miałaby dać wolne również handlowcom. Mimo ustawowo wolnego dnia, w pracy będą musieli stawić się wszyscy, których wymienia Kodeks Pracy – o czym pisaliśmy w money.pl.

Normalnie pracować będzie musiał m.in personel szpitali i przychodni specjalistycznych oraz wszystkie apteki finansowane z środków NFZ.

Zobacz także: 12 listopada dniem wolnym? Pracodawcy przerażeni. "I tak mamy wolne co trzeci dzień"

Może się okazać, że wszyscy oni będą mieli problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom. Żłobki, przedszkola i szkoły będą zamknięte. Mało tego, skoro wszyscy pracownicy placówek oświatowych będą mieć dzień wolny od pracy, a nie tylko od zajęć, nie będzie obowiązku zapewnienia opieki nad dziećmi w tym dniu.

Teoretycznie samorządy mogłyby wyznaczyć dyżury na ten dzień. Kłopot w tym, że wciąż nie wiedzą, co z 12 listopada począć. - Nie dostaliśmy żadnych informacji o organizowanych dyżurach w szkołach i przedszkolach 12 listopada. Jeśli ten dzień będzie ustawowo wolny to, podobnie jak 1 listopada czy w Boże Narodzenie, taka opieka nie jest realizowana – usłyszeliśmy w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Zobacz również: Wolne 12 listopada będzie kosztować blisko 4 mld zł. Posłowie PiS: "Stać nas na to"

Podobne informacje płyną z wydziału prasowego Urzędu Miejskiego Szczecina. - Czekamy na podpis prezydenta. Na razie nie mamy żadnych informacji, jak ten dzień będzie wyglądał. Nie ma więc planowanych dyżurów w przedszkolach czy szkołach. Dodatkowo wystąpiliśmy do wydziału oświaty z doprecyzowaniem, czy 12 listopada będzie traktowany jako dzień wolny od pracy, czy wolny od zajęć dydaktycznych. Czekamy na wytyczne.

O problemie głośno mówi choćby Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dziećmi lekarzy postanowił zająć się stołeczny samorząd lekarski. 12 listopada oddolnie zorganizował dla najmłodszych całodniowe zajęcia.

- Profesjonalni animatorzy jednej z warszawskich sal zabaw będą zajmować się dziećmi warszawskich lekarzy od 7-16. Program jest bogaty, a oferta skierowana dla dzieci wieku od 4-14 lat. Chcieliśmy wynagrodzić im, że nie ich rodzice będą musieli pracować – mówi w rozmowie z money.pl Maria Kłosińska, koordynator mediów z Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Jak dodała, to oferta tylko do warszawskich lekarzy. Choć telefony są z różnych regionów, nie słyszała by inne izby organizowały coś podobnego. – Nie jest łatwo na ten dzień znaleźć organizatora. Sami szukaliśmy długo, a w wielu miejscach usłyszeliśmy, że bawialnie są w ten dzień nieczynne – przygnała Kłosińska.

- Nasi pracownicy mają oczywiście również prawo wolnego w ten dzień, ale z całą pewnością znaleźlibyśmy osoby, które gotowe byłyby podjąć się opieki nad dziećmi – zauważa Jolanta Danielewska z Wrocławskiej Agencji Niań i Animatorów.

Jak przekonuje, zwykle w dni wolne ustawowo od pracy zainteresowanie usługami Agencji Niań i Animatorów spada. Nie mieli jeszcze zapytań o 12 listopada. Jak sugeruje, być może dlatego, że jeszcze nie wiadomo, w jakiej formie ten dzień zostanie uchwalony wolnym.

Jednak wynajęcie opieki na ten dzień nie powinno stanowić problemu. Jak przekonuje stawki też nie powinny być wyższe niż w inne dni wolne. Istnieje również możliwość zorganizowania całodniowych zajęć dla dzieci pracowników firm. Pracodawca musiałby jednak udostępnić pomieszczenie. – Cena zależałaby od wielu czynników, ale animacje dla 15 dzieci na 8 godzin kosztowałyby około 3 tys. zł – przekonuje Jolanta Danielewska.