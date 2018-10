"Sejmexpress" znów działa. Wolne 12 listopada to powrót do wątpliwych praktyk

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER 12 listopada Polacy będą mieli dzień wolny - tak zdecydowali posłowie. Ustawa czeka na kolejne głosowanie i podpis prezydenta

Będzie wolne czy nie będzie? Ustawę związaną z 12 listopada określić można tylko w jeden sposób: chaos. Konstytucjonaliści mówią, że to bubel prawny, ale prezydent i tak ustawę zamierza podpisać.

"Tu Jej Ekscelencja. Jutro dzień wolny, ogłaszam święto państwowe" - mówił Wiesław Michnikowski, a właściwie - Jej Ekscelencja - w "Seksmisji", filmie Juliusza Machulskiego. To, co w filmie było żartem, jest bliskie rzeczywistości. Posłowie PiS zaskoczyli wszystkich Polaków i wprowadzają 12 listopada dzień wolny. Wystarczy rzut oka na kalendarz, by wiedzieć, ile problemów przynosi takie tworzenie prawa.

Ustawa związana z 12 listopada wcale nie jest uchwalana w rekordowym tempie. W przeszłości posłowie PiS byli w stanie uchwalić przepisy dot. kwoty wolnej w ciągu... jednego dnia. Money.pl sprawdził, jak poprzednie rządy rozumiały "ekspresowe" tempo. PiS pod tym względem jest na pierwszym miejscu.

Problemy przedsiębiorców

- Ta ustawa to klasyczny przykład bubla prawnego. Ta ustawa nie ma nic wspólnego z zasadą stanowienia dobrego prawa, nie ma nic wspólnego z konstytucyjnymi wymogami legislacji. Sposób procedowania przepisów jest niezgodny z drugim artykułem Konstytucji. Można powiedzieć tylko jedno: szkoda. Szkoda, bo intencja celebrowania ważnego dnia dla Polski jest słuszna. Ale przepisy takiego typu spokojnie można stworzyć z półrocznym wyprzedzeniem - komentuje w money.pl konstytucjonalista prof. Marek Chmaj.

- Co powinien zrobić prezydent Andrzej Duda? Prezydent jest strażnikiem Konstytucji, więc to chyba jasne. Biorąc pod uwagę to, co mówią ludzie prezydenta, to chyba nie ma wątpliwości, że ustawę podpisze. Nie mam żadnych oczekiwań w stosunku do pana prezydenta - dodaje. - Można powiedzieć tylko jedno: to naprawdę szkodliwe. Prezydent nie widział jeszcze ostatecznego kształtu ustawy, a już musi o nim decydować - mówi.

Zazwyczaj procesy związane z ustawami ciągną się miesiącami. Tym razem tak nie było. Ustawa o święcie 12 listopada przez Sejm przeleciała błyskawicznie. Projekt po raz pierwszy pojawił się 22 października, a już 23 października posłowie nad nim debatowali. O 22:26 zagłosowali po raz pierwszy. Trzy minuty po północy projekt był już po trzech czytaniach i ostatnim głosowaniu. 24 października było jasne - pomysł ze świętem jest brany na poważnie. 26 października sprawą zajął się Senat. Senatorowie narzekali, kręcili głową i... zagłosowali na tak. Jednocześnie dorzucili od siebie kilka poprawek i skomplikowali sprawę. Projekt, który pojawił się na dwa tygodnie przez dniem obowiązywania. - Sejm zajmie się ustawą 7 lub 8 listopada. Jeżeli trafi na biurko prezydenta tego samego dnia, to będzie miał godziny, żeby ją podpisać przed weekendem. Nie jest to poważne - dodaje prof. Chmaj.

- Aspekt prawny to jedna strona medalu. Jest jeszcze aspekt praktyczny. Przepisy wprowadzane na dwa tygodnie przed dniem ich funkcjonowania to problem dla przedsiębiorców. W transporcie kontrakty są ustalane na wiele miesięcy przed datą dostarczenia. Nikt nie mówi przewidzieć, że 12 listopada w Polsce biznes stanie. Przedsiębiorcy już dziś zgłaszają się do nas z pytaniami, co zrobić - mówi money.pl Tomasz Wróblewski z firmy doradczej Grant Thornton.

- To niestety nie jest wcale sytuacja precedensowa. Polski parlament ma niechlubny zwyczaj przepychania niektórych ustaw w ekspresowym tempie. Ani nie jest to więc sytuacja nowa, ani pierwsza i z pewnością nie jest ostatnia. Działania legislacyjne w takim tempie warto zarezerwować wyłącznie na sytuacje ekstremalne, wyjątkowe. Takie, gdzie faktycznie czas gra istotną rolę, jak np. w przypadku klęsk żywiołowych. Wszystkie inne sytuacje naprawdę można procedować uważnie i dokładnie - dodaje Tomasz Wróblewski.

Ani Wróblewski, ani prof. Chmaj nie mają wątpliwości, że świętowanie 12 listopada należy się Polakom. Jednocześnie należą się im jasne przepisy. Nie takie, które są uchwalane na kolanie.

Co ciekawe, PiS pobił rekord w szybkości uchwalania ustaw w XXI wieku już wcześniej. Jak wynika z szacunków money.pl i firmy Grant Thornton, Sejm, Senat i prezydent nowe zasady wyliczania kwoty wolnej od podatku w 2016 roku ustanowili w zaledwie jeden dzień.

29 listopada 2016 r. przeszedł do historii polskiego parlamentaryzmu. Tego dnia ważną dla milionów Polaków ustawę skierowano do prac w Senacie, zdążono nanieść poprawki w Komisji Finansów Publicznych, przeprowadzono sprawozdanie, przegłosowano poprawki, szybko skierowano rozwiązania do Sejmu, a gdy ten powiedział "tak", jeszcze tego samego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Ostatni raz tak szybko uchwalono i podpisano ustawę 18 lipca 1997 roku. Wówczas dotyczyła ona wprowadzenia stanu wyjątkowego związanego z powodzią. Być może nawet obecny Sejm był szybszy. W grę wchodzą bowiem już nawet nie godziny, ale wręcz minuty. Dlatego trudno obecnie ustalić, którzy posłowie w tym wyścigu byli szybsi.

Jak często posłowie korzystali z sejmexpressu? Kadencja Najszybciej procedowane ustawy Liczba dni Ustawy uchwalone w mniej niż 30 dni Liczba uchwalonych ustaw Odsetek uchwalonych w mniej niż 30 dni 1997-2001 AWS-UW o udziale polskich żołnierzy w misjach zagranicznych 3 dni 33 592 5,6 proc.

2001-2005 SLD-UP nowela Karty Nauczyciela, ustawa o transporcie lotniczym 4 dni 32 894 3,6 proc.

2005-2007 PIS-LPR-Samoobrona o wsparciu obywateli w spłacie kredytów 13 dni 16 384 4,2 proc.

2007-2011 PO-PSL nowela ustawy o administracji publicznej województw 6 dni 17 952 1,8 proc.

2011-2015 PO-PSL nowela ustawy o autostradach płatnych 2 dni 9 752 1,2 proc.

Dane: Dane zostały przygotowane przez WP money oraz Grant Thornton na podstawie bazy aktów prawnych dostępnych na stronie internetowej Sejmu. Sprawdzaliśmy najszybciej uchwalone ustawy od wpłynięcia do Sejmu do podpisu Prezydenta.

Money.pl wraz z Grant Thornton sprawdził, ile przepisów wymagało odjazdu "sejmexpressu" w poszczególnych kadencjach Sejmu. Za koalicji AWS-UW, czyli pomiędzy 1997 a 2001 rokiem, rekordową ustawą przyjęto w trzy dni. W 1998 roku były to nowe przepisy o udziale polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Prawdopodobnie miało to związek z wysłaniem naszego wojska do rozdzielenia walczących stron w Bośni i Hercegowinie.

Tego tempa nie wytrzymał rząd SLD. W latach 2001-2005 w cztery dni znowelizowano jedynie Kartę Nauczyciela oraz prawo o transporcie lotniczym. Za pierwszych rządów PiS z Samoobroną i LPR, czyli w latach 2005-2007, szybkości działania potrzeba było do uchwalenia ustawy o wsparciu obywateli w spłacie kredytów.

Gdy władzę przejęły PO i PSL tempo prac gwałtownie spadło. Gdy PiS rządziło z koalicją (2005-2007), w mniej niż miesiąc uchwalono 16 aktów prawnych. Ich następcy (PO-PSL, 2007-2011) uchwalili tylko 17 ustaw w mniej niż 30 dni. A rekord należy do ustawy o administracji publicznej województw. Trzeba było na nią czekać "aż" 6 dni.

Za drugiej kadencji koalicja PO-PSL zbliżyła się do rekordu PiS, ale trzeba dodać, że dotyczyło to sprawy niecierpiącej zwłoki. Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych procedowana była 2 dni. Dzięki niej rząd Ewy Kopacz otworzył w wakacje bramki na A1 i A4. Jednocześnie w ekspresowym tempie 30 dni uchwalono jedynie dziewięć tej rangi aktów prawnych.

Prawo i Sprawiedliwość rekord już ustanowiło przy okazji ustawy o kwocie wolnej. Przeboje związane z ustawą dotyczącą 12 listopada nie są więc dla tego Sejmu wyjątkowe. Biorąc pod uwagę doświadczenie - śmiało można powiedzieć, że posłowie i senatorowie procedowali "zbyt wolno" jak na swoje umiejętności.

