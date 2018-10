11 listopada w tym roku wypada w niedzielę, dlatego pracownicy nie mogą odebrać wolnego za święto. Posłowie PiS chcą, by Polacy 12 listopada nie szli do pracy i dzień wcześniej mogli swobodnie świętować 100. rocznicę niepodległości. Odpowiednia ustawa została już przegłosowana przez Sejm, w tej chwili czeka na głosowanie w Senacie i podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Kolejny dzień wolny od pracy to koszty dla gospodarki. Jak wielkie? Szacunki są różne. Przykładowo Jeremi Mordasewicz , ekspert Konfederacji Lewiatan, zakłada, że każdy dzień wolny to 4 mld zł strat. O tym, jak ekonomiści oceniają pomysł posłów, pisaliśmy już w money.pl. Inne zdanie ma minister Jadwiga Emilewicz, odpowiedzialna za resort przedsiębiorczości i technologii.

- Setna rocznica odzyskania niepodległości to wyjątkowa okoliczność. Tak doniosłe, wspaniałe wydarzenie powinno zostać w sposób adekwatny uczczone - mówi money.pl Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Zdaniem minister Emilewicz, dodatkowy dzień wolny nie spowoduje strat w gospodarce. Nie będzie katastrofy, nie będzie strat finansowych. Dlaczego? Przez konsumpcję. - Warto zwrócić uwagę, że przyjęta przez Sejm ustawa tworzy wyjątek dla placówek handlowych, one będą w tym dniu pracowały w normalnym trybie. Oznacza to brak ograniczeń konsumpcji, która jest niezwykle ważnym kreatorem PKB - wyjaśnia minister. I przypomina, że do tej pory wolne 11 listopada nie spowodowało katastrofy gospodarczej.