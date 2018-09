Reuters dotarł do mającego trzy strony dokumentu dotyczącego szczegółów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Negocjatorzy z Brukseli podkreślają w nim gotowość do wolnej strefy handlu z Londynem. Chcą jednak, wbrew założeniom Theresy May, by istniała granica celna, która sprawi, że handel nie będzie całkowicie płynny.