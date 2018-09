Brud, brud, brud na ulicach. Proekologiczne przepisy mogą przynieść opłakany skutek

Chodzi o art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który wejdzie w życie w 2020 r. Mówi on, że średnie i duże miasta zlecając wywóz śmieci albo sprzątanie miasta, będą musiały korzystać z firm, która mają w swojej flocie 10 proc. pojazdów elektrycznych.

"Rzeczpospolita", która pisze o sprawie, zauważa, że obowiązek ten będzie trudny do spełnienia. Posłowie, którzy zawiadamiają o problemie ministra energii i apelują o zmianę przepisów, przekonują, że brakuje śmieciarek i zamiatarek na prąd, a te dostępne są dopiero testowane. Co więcej, koszty zakupu nowych pojazdów ciężarowych to ogromny koszt. Dochodzą jeszcze koszty eksploatacji.