Budowa A1. Umowa na kolejny odcinek podpisana

Fot. Grzegorz Michałowski Wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, posłanka Anna Milczanowska i poseł Waldemar Buda podczas podpisania umowy na budowę odcinka "D" autostrady A1

GDDKiA podpisała kontrakt na realizację odcinka A1 od węzła Radomsko do granicy z województwem śląskim. To jeden z pięciu brakujących odcinków tej drogi.

Na budowę dwóch innych umowy podpisano jeszcze w lipcu 2018 r. Jeszcze inne dwa, od węzła Częstochowa Północ do Pyrzowic, są w trakcie konstrukcji.

Odcinek Radomsko-śląskie ma zaledwie siedem kilometrów długości. Tym samym to najkrótszy etap budowy autostrady.

- Powstanie trasa, która połączy polskie wybrzeże, polskie porty z południem Europy. To kluczowa inwestycja, kręgosłup drogowy Polski – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Budową tego fragmentu A1 zajmie się firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia. Jej koszt ma zamknąć się w ok. 338,2 mln zł. Na budowę ma 32 miesiące plus przerwy na czas zimy (od 15 grudnia do 15 marca).

Powierzchnia autostrady będzie betonowa. Bez większych remontów ma służyć 30-40 lat.

Całkowity koszt pięciu odcinków A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy (81 km) będzie zrealizowany za 3,7 mld zł.

