Bukmacherka pędzi dzięki nowemu prawu. W 2019 obroty zbliżą się do 6 mld zł

- W 2018 roku obroty licencjonowanych bukmacherów w Polsce sięgną ok. 5,1 mld zł, czyli ok. 55% więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że budżet państwa tytułem podatku od gier zostanie zasilony kwotą 612 mln zł (wobec 396 mln zł rok wcześniej). Prognoza na 2019 r. zakłada 15% wzrostu - do 5,86 mld zł na bazie organicznego wzrostu i dalszego przepływu graczy z szarej strefy - powiedział członek stowarzyszenia Łukasz Borkowski.