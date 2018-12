Byli prezesi NBP murem za zatrzymanymi urzędnikami KNF. "Rażące naruszenie sprawiedliwości"

"Związek Banków Polskich w poczuciu sprawiedliwości oraz w przekonaniu co do uczciwości i zgodnego z prawem działania zatrzymanych osób deklaruje gotowość udzielenia poręczenia na warunkach określonych w przepisach prawa” - oświadczył zarząd Związku Banków Polskich.

- Na myśl przychodzi mi tylko jedno skojarzenie. PRL. Mówienie, że prokuratura ma naciągniętą tezę to kłamstwo. Prokuratura ma całkowicie zmyśloną tezę, wszystko od początku do końca jest w tej sprawie wymyślone. To decyzja czysto polityczna. Dowody? Nie ma ich, ale najwidoczniej dla niektórych nie są istotne - mówił money.pl Jerzy Naumann, mecenas reprezentujący m.in. Wojciecha Kwaśniaka. - Cała ta sprawa to szaleństwo - dodał.