Car sharing w Polsce rośnie w siłę. Nowa usługa w Warszawie

Od środy, 21 lutego Innogy Polska uruchomi testy usługi w pełni elektrycznego car sharingu w Warszawie - poinformował członek zarządu ds. handlu Janusz Moroz. Testy potrwają do końca marca.

Do końca marca mieszkańcy stolicy za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne, będą mogli wynająć auta elektryczne marek BMW, Hyundai, Renault i Nissan z 50-proc. zniżką.

- Do ładowania pojazdów zostanie wykorzystana już istniejąca sieć stacji ładowania innogy. By zwiększyć dostępność usługi codziennie rano samochody będą relokowane pod nasze stacje - dodał Moroz.

W fazie testów po Warszawie jeździć będzie 8 aut. Pięć z nich zostanie udostępnionych mieszkańcom, 2 przeznaczone są dla partnera biznesowego, a jednym będą jeździć pracownicy innogy. Koszt usługi waha się w zależności od modelu od 0,6 do 1 zł netto za minutę oraz od 0,8 do 1 zł za kilometr. Dodatkowo klienci mają możliwość obniżenia kosztu o połowę w zamian za wypełnienie ankiety.

- Rozważamy zarówno rozwój infrastruktury ładowania, jak i floty aut w zależności od tego, jak wypadną testy - podsumował Moroz. - Od 2015 obserwujemy skokowe wykorzystanie puntów ładowania i liczymy, że ustawa o elektromobilności przyczyni się do do rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych w naszym kraju. W 2017 r. ze stacji innogy w Warszawie pobrano ponad 32 MWh energii elektrycznej, która pozwoliła na przejechanie 200 tys. km. Było to 55 proc. więcej niż rok wcześniej.

Testy są realizowane z firmą Keratronik, która jest partnerem technologicznym.

Największymi firmami należącymi do Innogy w Polsce są Innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1mln klientów oraz firma Innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

