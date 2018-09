Carrefour chce być BIO-potentatem. Rusza z nowym konceptem

Fot. Wlodzimierz Wasyluk Carrefour walczy o klienta BIO-żywnością

Carrefour Polska otworzy sieć franczyzowych sklepów "Carrefour Bio". Detalista testuje nowy koncept w Warszawie. Placówka ruszy jeszcze w tym roku – informuje dlahandlu.pl. Sieć zapowiada, że będzie to mały format dla nowoczesnego klienta.

Oferta ma być przystępna cenowo. Jeśli format zostanie dobrze przejęty w Warszawie, pojawi się także w innych miastach. To wyjście naprzeciw trendowi na żywność ekologiczną, który w Polsce jest coraz silniejszy.

Polak średnio rocznie wydaje ok. 30 zł na tego typu produkty, Niemiec zaś ok. 180 zł. W Polsce działa 1,6 mln gospodarstw rolnych, z czego tylko 23 tys. to gospodarstwa ekologiczne.

Grupa Carrefour wdraża Act for Food, program konkretnych działań na rzecz lepszego jedzenia, smaku i jakości. W jej ramach na Zdrowej Półce będzie dostępnych 1500 artykułów prozdrowotnych i dietetycznych z gwarancją najniższej ceny. Produkty Carrefour bio, których jest obecnie 70 będą sprzedawane z 10 proc. rabatem – czytamy na portalu dlahandlu.pl.

Rozszerzona ma być też oferta produktów wegańskich, których obecnie jest 167, a do tego 68 kosmetyków ze składników roślinnych.

Eko postęp

Do 2025 roku zostaną wycofane z sieci jaja klatkowe. Rozwijane będą też kontrakty farmerskie na dostawy lokalnych warzyw i owoców od polskich dostawców m.in. w ramach oferty Jakość z Natury.

- Nasze priorytety na 2018 rok to przede wszystkim dalszy rozwój nowoczesnych rozwiązań oraz rozpoczęcie w Polsce transformacji żywieniowej - mówił w marcu Guillaume de Colonges, prezes Carrefour Polska.

- Chcemy stać się pionierem w zakresie oferty zdrowych produktów i być siecią pierwszego wyboru dla klientów poszukujących wysokiej jakości w przystępnych cenach. W ten sposób będziemy również realizować cele strategii „Carrefour 2022”, przyjętej przez Grupę Carrefour – podkreślał de Colonges.

By wesprzeć i zrealizować te założenia, francuski detalista wdrożył w ciągu ostatnich miesięcy nowy system zarządzania oraz powołał Komitet Doradczy ds. Żywności. W całej Francji detalista ma 20 sklepów bio, a współtworzył je Christophe Rabatel, nowy dyrektor generalny Carrefour Polska.

W naszym kraju sieć wprowadziła już m.in. pieczywo marki własnej bio oraz gamę produktów SENS. System SENS umożliwia klientom Carrefour łatwiejsze komponowanie zdrowej, zbilansowanej diety.

