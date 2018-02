CBA uczciło "Dzień bez łapówki". Wpadli pośrednicy, biznesmen i lekarz

Fot. EAST NEWS 23 lutego obchodzony jest "Dzień bez łapówki". Na pewno będzie takim dla zatrzymanych w Krakowie

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Krakowie cztery osoby zamieszane w ustawianie przetargów. Jest wniosek o areszt.

Akcja CBA rozegrała się w restauracji w centrum Krakowa. Tam miejscowi funkcjonariusze nakryli na gorącym uczynku uczestników korupcyjnego procederu.

- Zatrzymali cztery osoby. Dwie z nich to pośrednicy, jeden biznesmen i krakowski lekarz. Pośrednicy powoływali się na wpływy w krakowskiej administracji krakowskiej. Podczas śledztwa ustaliliśmy, że w zamian za łapówki podejmowali się pośrednictwa w załatwianiu najmu albo też kupna mieszkań i lokali użytkowych - usłyszeliśmy w CBA.

Jak poinformował nas Janusz Hnapko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie do zatrzymania doszło po wielomiesięcznym śledztwie. Dotyczyło nieprawidłowości przy wynajmie różnym podmiotom gospodarczym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nieruchomości w ścisłym centrum Krakowa - w okolicach rynku i pod Wawelem.

- Do zatrzymania doszło w trakcie przekazywania pieniędzy przeznaczonych na łapówki dla urzędników w zamian za spowodowanie wygrania przetargu na nieruchomość przez konkretną osobę - tłumaczy prokuratura.

Krakowscy funkcjonariusze #CBA zatrzymali 2 pośredników, biznesmena i krakowskiego lekarza. Śledztwo dot. łapówek, pośrednictwa w załatwianiu mieszkań i lokali użytkowych w atrakcyjnych częściach Krakowa - niedaleko rynku i w okolicach Wawelu. pic.twitter.com/VI8i1ehlBS -- CBA (@CBAgovPL) 23 lutego 2018

Zatrzymanym Małgorzacie P. (45 lat) i Robertowi F. (46 lat) przedstawiono zarzuty "szeregu przestępstw płatnej protekcji". Grozi za to do 8 lat więzienia. I właśnie za kratkami spędzą najbliższe dni, ponieważ prokurator skierował do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie, a sąd do wniosku się przychylił.

- Sąd wziął pod uwagę wysoką karę grożącą zatrzymanym oraz obawę matactwa - tłumaczy prokuratura.

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. trzyletnie porsche cayenne o wartości kilkuset tysięcy złotych. Należy do Roberta F., który formalnie nie ma żadnych dochodów.

Prokuratura zapewnia, że śledztwo jest "rozwojowe" i planowane są kolejne zatrzymania.