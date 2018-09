CBA w jednym z regionalnych oddziałów Przewozów Regionalnych. Analizuje sprawy z lat 2015-2017

Fot. KAROL SEREWIS

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje jeden z oddziałów Przewozów Regionalnych. Sprawdzane są m.in. przetargi i zamówienia z lat 2015-17 na dostawy części zamiennych i naprawy taboru kolejowego - dowiedziała się PAP.

Funkcjonariusze departamentu kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjęli działania w Przewozach Regionalnych pod koniec czerwca. Potwierdził to w rozmowie z Agencją Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej.

- Kontrolowane są procedur podejmowania decyzji przy rozporządzaniu mieniem spółki przy umowach na wybrane usługi i dostawy zlecane przez Przewozy Regionalne - powiedział w rozmowie z PAP Kaczorek. Dodał, że agenci CBA mają trzy miesiące na zakończenie kontroli. Jeśli nie zostanie ona jednak ukończona do 26 grudnia, to zgodnie z ustawą, szef Biura w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ją - maksymalnie do sześciu miesięcy.

Według informacji PAP funkcjonariusze CBA sprawdzają Pomorski Oddział PR z siedzibą w Gdyni.

