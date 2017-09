Dobry sierpień sieci modowych. W CCC sprzedaż większa o prawie połowę

Fot. CCC/materiały prasowe Sieci modowe coraz więcej sprzedają w internecie.

Przychody CCC wzrosły o aż 43 proc. w sierpniu. Nie aż tak dobrze miesiąc kończył się dla właściciela sieci Reserved, ale też nie ma powodów do narzekania. Klienci dopisali w sklepach stacjonarnych, a jeszcze lepiej było w internecie.

CCC miało 295 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu, co oznacza wzrost o aż 43,4 proc. rok do roku. W czwartek pisaliśmy o rekordowym w historii CCC drugim kwartale b.r., ale spółka najwyraźniej nie ma ochoty na spowolnienie. Dobry rezultat sierpnia odbił się natychmiast na kursie giełdowym - akcje CCC rosły o 15:00 w piątek o 2,7 proc.

Dobrymi wynikami może się pochwalić również LPP, właściciel sieci Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 557 mln zł i były wyższe o 13 proc. rok do roku.

Co więcej, LPP wskazuje na wzrost zysków ze swojej działalności. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 47 proc. i była wyższa o 2 pkt proc. w stosunku do marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego. To prawdopodobnie efekt umocnienia polskiej waluty. Ubrania są produkowane głównie w Chinach i rozliczane w dolarach, więc silniejszy złoty zmniejsza koszt zakupu.

Internet rządzi



"Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za sierpień 2017 wyniosły ponad 233 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 40,1 proc., narastająco za okres styczeń-sierpień wyniosły około 1 986 mln zł i były wyższe o 28,1 proc. w stosunku do roku 2016" - napisano w komunikacie spółki.

O wiele wyższa była dynamika sprzedaży w internecie w sklepie eobuwie.pl. Przychody za sierpień wyniosły około 46 mln zł i były wyższe o aż 91,2 proc. rdr. Narastająco za okres styczeń-sierpień wyniosły ponad 348 mln zł i były wyższe o 125,6 proc. rdr.

Skala działalności właściciela Reserved w internecie jest o ponad połowę mniejsza niż w przypadku CCC, ale ma równie dobre wieści z o sprzedaży w sieci. Przychody ze sprzedaży internetowej w sierpniu wyniosły 18,3 mln zł i były wyższe o ok. 80 proc. rdr. Narastająco w okresie styczeń-sierpień 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła 186 mln zł i była wyższa o 111 proc. rdr.

Powierzchnia handlowa sklepów LPP na koniec sierpnia wyniosła 929 tys. mkw i była większa o 6 proc. od powierzchni handlowej na koniec sierpnia ubiegłego roku.

Notowania LPP i CCC w ostatnim tygodniu