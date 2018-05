Załamanie sprzedaży w CCC. Rekordowa strata przez pogodę

Fot. CCC / materiały prasowe Tak złego wyniku CCC nie miało w historii

Tak źle w CCC jeszcze nie było. Zazwyczaj słaby pierwszy kwartał okazał się w tym roku katastrofalny. Przez pogodę opóźniona została sprzedaż wiosennej kolekcji. Tylko na Czechów spółka mogła liczyć.

64 nowe sklepy otwarte w 20 krajach świata, a tu porażka. Przychody CCC, zamiast rosnąć w pierwszym kwartale, to spadły do 694 mln zł z 720 mln zł rok wcześniej.

"Na spadek sprzedaży zasadniczy wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe" - pisze spółka w raporcie kwartalnym. Z tego właśnie powodu opóźniony był start sprzedaży kolekcji wiosennej.

Ogłoszona przez spółkę na początku maja poprawa sprzedaży w kwietniu wskazuje na to, że sytuacja wraca do normy, ale złe wrażenie zostaje. Strata jest rekordowa w historii CCC.

Grupa odnotowała 145,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszym kwartale wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej.

Wybrane dane finansowe grupy CCC (skons. mln zł) mln zł 1 kw. 2018 1 kw. 2017 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 694,1 720,4 -3,7 4194,0 3185,3 31,7 Zysk operacyjny -119,6 -16,1 -642,1 404,5 373,4 8,3 Zysk EBITDA 16,6 3,5 376,8 497,2 446,1 11,5 Zysk netto -144,1 -37,5 -284,0 286,9 50,7 465,9 Przepływy operacyjne -130,7 7,4 -1856,6 78,2 174,7 -55,2 Przepływy inwestycyjne -86,4 -27,5 -214,3 -222,3 -362,0 38,6 Przepływy finansowe -47,6 1,7 -2879,3 514,8 -9,9 5300,0 Marża EBITDA 2,40 0,48 1,91 11,86 14,00 -2,15 Marża netto -20,76 -5,21 -15,55 6,84 1,59 5,25 Źródło: raport CCC

Najgorzej złą pogodę odczuły sklepy na Słowacji, bo choć liczba salonów wzrosła do 51 z 44 rok temu, to przychody spadły o 16 proc. W przeliczeniu na sklep przychody spadły tam o 27 proc. do 171 tys. zł miesięcznie, a przeliczając na metr kwadratowy powierzchni o aż 31 proc., do 900 zł z 1,3 tys. zł.

Dane finansowe grupy CCC są tym bardziej bolesne, że powiększono sieć sprzedaży do 934 salonów z 870 rok wcześniej. Co więcej, zwiększała rozmiar samych salonów - najbardziej w Rosji, na Węgrzech i w Polsce.

Teraz przeciętny sklep ma 591 mkw. czyli o 49 m.kw. więcej niż rok temu. Największe są w Niemczech (przeciętnie 795 mkw.), Rosji (758 mkw.) na Węgrzech (632 mkw.). Polskie sklepy są poniżej średniej (561 mkw.).

Z tej grupy tylko na Węgrzech efektywność sklepów, czyli sprzedaż na sklep, spadała mniej niż o 20 proc.

Małym pocieszeniem jest, że marża na sprzedaży w kanale offline w okresie 01-03.2018 r. wyniosła 268,9 mln zł (51,2 proc.) i była wyższa o 0,9 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego.

Klienci w Polsce omijali salony

Największym rynkiem dla CCC wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 55 proc., jeśli wyłączyć sprzedaż e-commerce. Rok wcześniej było to 56,3 proc.

Na kolejnych miejscach są Czechy z 9-procentowym udziałem w sprzedaży i Niemcy (7 proc.). Tam sprzedaż spadała odpowiednio o 5 i 18 proc.

Nawet bezsprzeczny sukces CCC, jeśli chodzi o przychody, czyli działalność sklepu internetowego e-obuwie, nie daje chwilowo zwiększonych zysków. W pierwszym kwartale, mimo przyrostu, sprzedaży e-commerce do 169 mln zł z 111 mln zł, wynik sklepu spadł do 17,6 mln zł z 17,9 mln zł.

Powyższe dane nie odbiły się negatywnie na notowaniach spółki. Akcje CCC wzrosły o 0,2 proc. we wtorek. Giełda znała już wcześniej wstępne wyniki, a przy tym dane za kwiecień zmniejszyły negatywny odbiór.

