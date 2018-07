Historyczny rekord CD Projekt. Przegonił właściciela Reserved. Blisko szczytu jest Dino

Fot. CD Projekt / materiały prasowe Cyberpunk rozgrzał inwestorów, ale notowania CD Projekt zyskują nie tylko na tym projekcie

Czwartkowa sesja dla dwóch spółek giełdowych oznacza więcej niż dla innych. CD Projekt przebił dotychczasowy sufit i wart jest prawie 17 mld zł. Rekord już za chwilę pobić może Dino Polska. Obie spółki błyskawicznie pną się w zestawieniu najwięcej wartych firm w Polsce. Zupełnie inne emocje przeżywają akcjonariusze Agory.

CD Projekt jest coraz bliżej oddania finalnej wersji gry Gwint: Wiedźmińskiej Gry Karcianej (plany mówią o jesieni tego roku), trwają też prace nad Cyberpunkiem 2077. Nad tą pierwszą pracuje według zarządu spółki 120 informatyków, nad drugą 350. Nieprzerwanym powodzeniem cieszy się też w letniej wyprzedaży na Steam Wiedźmin 3: Dziki Gon - zajmuje miejsce w pierwszej trójce gier na świecie. Te informacje zachęcają do kupna akcji spółki na giełdzie.

W czwartek jest dla spółki historyczna chwila, bo wzrostem ponad 6-procentowym przebiła dotychczasowy rekord notowań, dochodząc do 178,60 zł za akcje, co daje 17,17 mld zł wartości całej spółki. W ten sposób CD Projekt zrzucił LPP, właściciela sieci Reserved z jedenastego miejsca na giełdzie, a i znajdujący się na 10. pozycji w wartości rynkowej mBank (17,19 mld zł kapitalizacji) może się czuć zagrożony.

Notowania tygodniowe CD Projekt





O skali wydarzenia świadczy fakt, że producent serii gier „Wiedźmin” wyceniany jest już niewiele niżej niż największy producent energii w Polsce PGE (17,8 mld zł) i potentat na światowym rynku miedzi KGHM (18,7 mld zł). Z Kopciuszka wyrosła już nie tylko królewna, ale prawdziwa królowa.

Na koniec ub. roku CD Projekt był jeszcze na 19. miejscu na warszawskiej giełdzie (wart był wtedy 9 mld zł), na koniec grudnia 2016 na 25. (5 mld zł), a jeszcze rok wcześniej na 40. Awans nie znajdujący w Polsce porównania. W półtora roku jego wartość wzrosła o aż 12 mld zł. To połowa rocznych wydatków państwa na Program 500+.

Dino walczy z CD Projekt. Agora na dwuletnim dnie

Mierzyć się ze skalą ostatnich wzrostów CD Projekt może tylko jednak spółka na giełdzie - Dino Polska. Do południa w czwartek co prawda kurs szybko rosnącego konkurenta dla Biedronki nie przebił rekordowego 112,70 zł, ale doszedł bardzo blisko, bo do 112,10 zł. W ten sposób spółka, osiągając wycenę prawie 11 mld zł zrzuciła Lotos z 14. miejsca na warszawskim parkiecie.

Dino jest dość świeżym uczestnikiem notowań na GPW, bo debiutował w kwietniu ub. roku. Od tego momentu przesunął się z 38. pozycji na giełdzie na obecną czternastą, a jego wartość wzrosła o 7,5 mld zł. Obecne wzrosty to pochodna informacji o 74 otwartych sklepach w pierwszym półroczu. Sieć liczy już 849 placówek, tyle co Biedronka dwanaście lat temu, a rośnie teraz dwa razy szybciej niż największy konkurent.

W kontekście sukcesów trzeba jeszcze zauważyć drugą stronę medalu. Agora do dna na poziomie 6,10 zł z 2013 roku ma co prawda jeszcze daleko, ale kurs 11,80 zł jest najniższy od grudnia 2016 roku. Wartość wydawcy Gazety Wyborczej i sieci kin Helios spadła do 0,56 mld zł. W apogeum potęgi w 2007 roku wycena Agory była bliska 3 mld zł.

