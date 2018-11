Centralny Port Komunikacyjny ma już logo. Zaprezentowane na cudzej grafice

Logo CPK przedstawiono podczas Kongresu 590 pod Rzeszowem. Lotnisko będzie działało pod nazwą Port Lotniczy Solidarność.

W czasie prezentacji agencja PR Partner of Promotion przedstawiła, jak logo będzie wyglądało m.in. na wizytówkach, wizualizacjach wagonów kolejowych czy lotniskowych autobusach.

Pojawiła się też wizualizacja terminala lotniskowego ze znakiem portu. To materiał poglądowy, bo konkurs na projekt architektoniczny jeszcze się nie rozpoczął.

Grafika, którą wykorzystano do prezentacji loga, przedstawia jednak faktyczny projekt lotniskowego terminala. Ale nie lotniska Solidarność, a holenderskiego portu Schiphol. To projekt stworzony przez firmę Kaan Architectures.

Projekt w tym roku wygrał konkurs, w 2023 terminal ma być gotowy.

Agencja Partner of Promotion przyznaje, że nie ma praw do grafiki. O tym, że w materiałach użyto wizualizacji terminala Schiphol, dowiedziała się od nas.

Firma wydała w tej sprawie oświadczenie.

- Zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez wykonawcę identyfikacji wizualnej. Studio Graficzne Podpunkt, które przygotowywało dla nas materiały graficzne nie posiadało praw do w/w wizualizacji. Zgodnie z umową Studio Podpunkt powinno posiadać wszelkie prawa do materiałów, które wykorzystywało przy przygotowywaniu materiałów dla CPK - czytamy w wiadomości przesłanej do nas przez Partner of Promotion. - W związku z powyższym wyciągniemy konsekwencje wobec naszego podwykonawcy.

Przedstawiciele studia przyznają, że doszło do pomyłki.

- To jest nasz błąd - tłumaczy Emilia Bojańczyk z agencji Podpunkt, odpowiedzialnej za wykonanie grafik. - Projektując takie logotypy, umieszczamy je w roboczych prezentacjach na różnych fotografiach czy wizualizacjach. Jeśli nie dostajemy ich od klienta, bazujemy na tych, które dostępne są na darmowej licencji. W tym przypadku doszło do pomyłki, która nie powinna była się zdarzyć, ale zapewniam, że to nie jest nasza zła wola.

Jak mówią przedstawiciele agencji, cała sprawa to nieporozumienie. Twórcy logotypów nie wiedzieli, że materiały, które pokazują spółce, będą rozesłane do mediów.

Usytuowany między Łodzią a Warszawą Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

