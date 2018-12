Centralny Port Komunikacyjny. Nowi członkowie zarządu w spółce celowej

Do spółki trafili Dariusz Sawicki, który będzie odpowiadał w CPK za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego; Piotr Malepszak - odpowiedzialny za komponent drogowy i kolejowy, a także Michał Wrona, który ma dbać o finanse podczas realizacji tego wielkiego projektu.

Dariusz Sawicki to, jak podaje PAP, człowiek z 18-letnim doświadczeniem w planowaniu i zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi związanymi z lotniskami na całym świecie. Miał okazję pracować między innymi przy rozbudowie londyńskiego lotniska Heathrow. Współpracował też przy projektach związanych z lotniskami w Tokio, Los Angeles, Hongkongu, Sao Paulo, Newark, Paryżu i Warszawie (Lotnisko Chopina).

- Uczestnicząc w rozbudowie London Heathrow miałem szansę nauczyć się i poznać anglosaską szkołę planowania portów lotniczych. Powszechnie uważana jest ona za jedną z najlepszych na świecie - chwalił się we wtorek Sawicki.

Piotr Malepszak to natomiast człowiek, który w latach 2008-2016 pracował w PKP PLK między innymi jako dyrektor biura i pełnomocnik zarządu.

"Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011-2015, czy przygotowaniu infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino" - podaje PAP.

Z kolei Michał Wrona to fachowiec od finansów. Przez prawie 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną i prowadził strategiczne projekty przy przygotowaniu spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracował w domu maklerskim UniCredit CAIB Poland, a następnie w Pekao Investment Banking na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania i Nowych Emisji" - czytamy.

Usytuowany między Łodzią a Warszawą Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.

Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.