Gigantyczny nalot skarbówki na centrum handlowe. Byliśmy na miejscu

Połowa sklepów nieczynna, na drzwiach kartki z napisem "urlop". Jednak to nie wakacje, a zmasowana akcja Krajowej Administracji Skarbowej zmusiła przedsiębiorców do nieplanowanej przerwy w biznesie. Taki los spotkał centrum handlowe w Wólce Kosowskiej, do której pojechaliśmy z kamerą.

Jak już pisaliśmy, KAS rozpoczęła kontrolę w Wólce Kosowskiej w przedmikołajkowy weekend. Celem były osoby, które na jednym z największych miejsc handlu w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawały podróbki lub nie wystawiały paragonów i faktur.

Tylko w ciągu pierwszego weekendu akcji pod Warszawą 300 funkcjonariuszy przejęło towar wart około 60 mln zł. Skala akcji była ogromna. Zarekwirowane przedmioty zajmowały ponad 200 aut dostawczych.

Teraz pojechaliśmy tam z kamerą. Zobaczcie, jak wygląda centrum handlowe dotknięte kontrolą skarbówki.