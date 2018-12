Ceny energii. Minister Tchórzewski cofa swoje słowa: "Mówiłem na bazie wiedzy z dnia wczorajszego"

O tym co się właściwie zmieniło, mamy dowiedzieć się w kolejnych godzinach. Widać jednak wyraźnie, że temperatura sporu, o to, kto i ile zapłaci za nieuchronny i do tego drastyczny wzrost cen energii od nowego roku, jest wysoka. Co więcej, na ten moment koncerny energetyczne wykazują silną determinacje a nadzorujący je minister przechodzi do defensywy.