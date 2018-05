Ceny paliw pójdą w górę. Będzie nowy podatek. "To oszustwo wyborcze" - mówi były poseł PiS

Fot. Reporters / GYS/REPORTER O 8 groszy netto, czyli 10 brutto, ma wzrosnąć opłata za litr paliwa. Nowy podatek ma zostać przeznaczony na walkę ze smogiem.

Do każdego litra benzyny i oleju napędowego doliczone będzie 10 groszy. Sejm właśnie rozpoczął prace nad ustawą wprowadzającą w praktyce nowy podatek. "To oszustwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości" - mówi były poseł PiS.



Nowa opłata ma wynosić 10 groszy brutto za litr benzyny i oleju napędowego. Dochód z nowego podatku ma zostać przeznaczony w 85 proc. na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i w 15 proc. na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego finansowane będą m.in. projekty dotyczące paliw alternatywnych czy elektrycznych samochodów.

Pieniądze mają być w większości przeznaczona na walkę ze smogiem. - Jeżeli w mieście takim jak Warszawa 60 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z samochodów, to najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić - mówił wiceminister energii Michał Kurtyka na początku marca. - Mamy szacunki mówiące, że koszty wynikające z zanieczyszczenia powietrza w samej Warszawie to 6-18 mld zł rocznie. To są gigantyczne pieniądze - podkreślał.

Pieniądze, które mają dzięki nowej opłacie zasilić skarb państwa to, jak szacuje ministerstwo energii, 1,7 mld złotych. Z kolei według Biura Analiz Sejmowych nowa opłata będzie kosztować kierowców od 2 do 2,5 mld zł.

Kto zapłaci za smog

Na początku marca, kiedy rząd przyjął projekt ustawy nakładającej nowy podatek, przedstawiciele Orlenu i Lotosu powiedzieli, że opłata nie będzie miała wpływu na detaliczną cenę paliwa, jaką płacimy na stacjach benzynowych.

- Opłata emisyjna jest tak marginalna, że jesteśmy gotowi wziąć ją na siebie - mówił na początku marca Marcin Jastrzębski, ówczesny prezes Lotosu.

Zdaniem analityków to jednak niemożliwe. - Ktoś musi za to zapłacić - mówi Dorota Gudaś z BM Reflex. - To będzie oczywiście trudne do udowodnienia, bo ceny paliw rosną i będą rosły, m.in. z powodu zerwania porozumienia nuklearnego pomiędzy USA a Iranem, ale z całą pewnością nowy podatek będzie miał na nie wpływ. Nie sądzę, żeby koncerny zgodziły się na obcięcie zysków o kilkaset milionów złotych rocznie.

Analitycy przestrzegają też, że wzrost cen paliwa będzie miał wpływ na ceny towarów w sklepach, bo wzrosną koszty ich transportu. - To będzie wzrost długofalowy, nie odczujemy go od razu - tłumaczy Dorota Gudaś. - Zawsze tak jest, że gdy ceny paliw rosną, rosną też ceny w sklepach. Co ciekawe, to działa tylko w jedną stronę, bo jak ceny paliw spadają, to w sklepach wcale nie jest taniej - kwituje.

Podwyżka cen paliw po raz drugi

To już druga podwyżka podatków na paliwo, do jakiej przymierzają się politycy PiS. W zeszłym roku grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która miała obciążyć kierowców dodatkowym podatkiem w wysokości 20 groszy za litr paliwa. Prace nad ustawą ostatecznie wstrzymano.

Przeciwko nowemu podatkowi ostro zaprotestował poseł Łukasz Rzepecki, który został później za to usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Obiecaliśmy w kampanii wyborczej, że nie będziemy podwyższać podatków - mówił w lipcu zeszłego roku. Dziś kolejny projekt nowej opłaty nazywa "oszustwem wyborczym".

- Prace nad podwyżką zostają pod wpływem nacisków wstrzymane, a zaledwie rok później podobny projekt trafia pod obrady. Nie chcę używać mocnych słów, ale nie umiem tego nazwać inaczej, jak po prostu chamstwem politycznym i wyborczym oszustwem - komentuje Rzepecki.

Przeciwko nowej opłacie będą też głosować posłowie Platformy Obywatelskiej. - Specjaliści już od dawna mówili, że smog to przede wszystkim wynik ogrzewania mieszkań złym paliwem - mówi Cezary Grabarczyk, poseł PO. - Tam szukajmy rozwiązań, a nie nakładajmy kolejną daninę na kierowców.

Koszty paliwa w paliwie

Litr benzyny kosztuje średnio 4,92 zł. Tylko 45,3 proc. tej ceny to koszt paliwa kupionego w rafinerii. 2 proc. to marża. 2,6 proc. - opłata paliwowa. 18,7 proc. - VAT i 31,3 proc. - akcyza.

Podobnie sprawa wygląda z olejem napędowym. Cena w rafinerii to niecałe 50 proc. tego, co płacimy na stacjach.

