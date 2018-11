Ceny prądu w górę. Minister obiecuje: będą rekompensaty

- Koszt rachunku za energię elektryczną w przyszłym roku nie zmieni się dla wszystkich, którzy są podłączeni do sieci na niskim napięciu. Ich zmiany nie dotkną - zapewnił minister. Odpowiadał on w piątek w Sejmie na pytania w sprawie "drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej", zadane przez posła Mieczysława Kasprzaka.

O rosnących cenach prądu słychać od dłuższego czasu. - Przy rosnących cenach energii w 2019 roku rachunki za prąd Polaków będą musiały wzrosnąć - mówił we wrześniu Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki .

Zaznaczył też, że na razie zmiany cen dotyczą rynku hurtowego, a to nie przekłada się jeden do jednego na zmiany dla odbiorców. Na pocieszenie dodał też, że prąd drożeje w całej Europie. Co więcej - w Polsce przeciętny Kowalski płaci dwa razy mniej niż w Niemczech.