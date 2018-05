Chińczycy zbudują fabrykę wkładów do baterii na Dolnym Śląsku

Fot. Mooq Tak wygląda fabryka GTHR w Huarong. Podobna ma być w Polsce

W Godzikowicach w gminie Oława powstanie fabryka elektrolitu. Ma to być jeden z większych zakładów tego typu w Europie. Substancja wykorzystywana jest do produkcji baterii do aut elektrycznych. Inwestorem jest chiński potentat - Guotai-Huarong Poland.

Koszt inwestycji szacuje się na 45 milionów dolarów. Chińczycy wykupili już grunty pod budowę fabryki. Trwa kompletowanie dokumentacji.

Produkcja zakładu w Godzikowicach pozwoli na dostarczenie wkładów do baterii do 1 000 000 aut elektrycznych rocznie.

Na początku pracę znajdzie tam 60 osób. Docelowo planowane jest zatrudnienie około 100 pracowników.

Zdaniem wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ds. inwestycji zagranicznych Krzysztofa Sengera budowa zakładu pod Oławą jest elementem strategii wspierania rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce. Jest przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do wzrostu popularności aut elektrycznych w naszym kraju i w konsekwencji poprawy jakości powietrza.

Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material działa od 2000 roku. Produkuje materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych. Jest także jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie.

Polska fabryka będzie trzecią należącą do GTHR i pierwszą poza granicami Chin. Budowany w naszym kraju zakład ma podwoić moce produkcyjne firmy.

