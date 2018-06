CD Projekt przebił 160 zł. Zwiastun Cyberpunk 2077 powyżej 10 mln wyświetleń

Fot. CD Projekt Zainteresowanie Cyberpunkiem 2077 jest olbrzymie na całym świecie

Gra Cyberpunk 2077 bije już rekordy, choć jeszcze nie powstała. Zwiastun widziało już tylu ludzi, że powodzenie gry wydaje się pewne. Co za tym idzie, akcje CD Projekt po raz pierwszy w historii przebiły 160 zł.

Pierwszy nieoficjalny zwiastun Cyberpunka 2077 z 2013 roku widziało aż 12 mln ludzi. Nowy, który spółka pokazała publiczności na największych targach branżowych E3 w Los Angeles zaledwie cztery dni temu, znalazł już 10 mln widzów na youtube. Zainteresowanie filmikiem nie słabnie.

Youtube

Jak pisaliśmy dwa dni temu, przebicie oglądalnością trailera Wiedźmina 3 pokazuje, że nowy produkt może sprzedawać się nawet lepiej, czyli przebić 10 mln kopii Wiedźmina 3. Czy może dziwić, że akcje spółki biją kolejne rekordy?

W czwartek nie tylko przebiły poziom 160 zł za akcję, ale i doszły do 163,40 zł, a i to najwyraźniej nie jest ostatnie zdanie rynku. Wzrosty nie opierają się na żadnych solidnych wycenach, bo ich być nie może - jest tylko atmosfera rosnącego optymizmu. A w takich okolicznościach "sky is the limit".

Zobacz też: Historyczna gra strategiczna od polskiego studia

Dzięki ponad 5-procentowemu wzrostowi kursu, wartość CD Projekt wzrosła do prawie 16 mld zł. Już wczoraj spółka przejęła od Cyfrowego Polsatu miano dwunastej najwięcej wartej firmy w Polsce, ale jeśli tak dalej pójdzie może zrzucić LPP z pozycji jedenastej. Potrzeba do tego jeszcze miliarda złotych. A potem? Kolejnym pokonanym może być KGHM (18 mld zł)!

Notowania akcji CD Projekt w ostatnim tygodniu





Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl