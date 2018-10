Cztery lata pracy, 300 tys. zł na koncie więcej. Oto majątek prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Przed prezydenturą w Poznaniu Jaśkowiak sprawdzał się w biznesie. Na początku lat 90. był dyrektorem w firmie Kulczyk Tradex. To spółka, która zajmowała się importem volkswagenów i audi do Polski. Na początku tamtej dekady firma Jana Kulczyka miała wyłączność na sprowadzenie tych samochodów do Polski. To firma Kulczyka dostarczyła policji blisko trzy tysiące wozów i właśnie w tym okresie działał tam Jaśkowiak. W 1997 roku stworzył własną firmę doradczą, zajmował się obsługą księgową i doradzał zagranicznym przedsiębiorstwom w Polsce. Przez pewien czas Jaśkowiak był również menedżerem Jacka Kaczmarskiego. Po śmierci artysty prowadził w szkołach pogadanki o jego życiu. A później? Trafił do polityki.