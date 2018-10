Warszawa wymienia prezydenta na... biedniejszego. Rafał Trzaskowski ma trzy razy mniej niż poprzedniczka

Fot. Piotr Molecki Rafał Trzaskowski, według sondaży powyborczych, wygrał w Warszawie w pierwszej turze

Warszawa wymienia prezydenta na... biedniejszego. 2 mln 182 tys. zł - to majątek nowego, przyszłego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dotychczasowa prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mogła się pochwalić łącznym majątkiem trzy razy większym.

Pierwsza tura wystarczyła. Rafał Trzaskowski według sondaży wyborczych zostanie prezydentem Warszawy. Przez ostatnie trzy kadencje była nim Hanna Gronkiewicz Waltz. Od lat Gronkiewicz-Waltz była jednym z najbogatszych samorządowców. Mogła się pochwalić majątkiem w wysokości blisko 6 mln zł. Nowy prezydent Warszawy będzie biedniejszy. Dokładnie trzy razy.

Jak wynika z szacunków money.pl Trzaskowski może się pochwalić majątkiem w wysokości 2 mln 182 tys. zł. Skąd 46-latek ma takie środki? Rafał Trzaskowski był eurodeputowanym przez jedną kadencję. I tam mógł liczyć na niezłą pensję. Później trafił do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, a następnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych już w charakterze wiceministra. W ostatnich latach był z kolei posłem.

Co ma Trzaskowski? 165 tys. zł oszczędności w gotówce i na kontach. Do tego przyszły prezydent stolicy zgromadził na kontach jeszcze 7,5 tys. euro, czyli w przeliczeniu 32 tys. zł. Na tym oszczędności Trzaskowskiego się kończą. Poza tym może się pochwalić mieszkaniem o powierzchni 79 metrów kwadratowych. W oświadczeniu majątkowy zaznaczył, że mieszkanie warte jest około 1 mln zł. Do tego Trzaskowski ma również drugie – większe lokum. 103 metry kwadratowe wycenia na 930 tys. zł.

W jego garażu z stoi Volvo XC70 z 2011 roku. To auto warte obecnie 50-60 tys. zł w zależności od stanu i wyposażenia. Co ciekawe – również Volvo jeździła dotychczasowa prezydent Warszawy, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Trzaskowski w oświadczeniu majątkowym wskazał, że ma również 25 proc. udziałów w spadku - to głównie ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł. A takie powinno się wpisywać do poselskiego oświadczenia. Trzaskowski wskazuje, że to lustro weneckie i na przykład meble.

Przyszły prezydent Warszawy ma także kredyt. W 2010 roku wziął 213 tys. euro na zakup mieszkania. To równowartości 987 tys. złotych. Do spłaty zostało już 45 tys. euro (równowartość 193 tys. zł). Kredyt Trzaskowski ma spłacać do 2039 roku, ale po pozostałym do spłaty kapitale widać, że obecny poseł nadpłaca raty.

Do tej pory Rafał Trzaskowski miał wiele źródeł dochodu. I tak zarabiał w ubiegłym roku głównie na pracy poselskiej. Uposażenie poselskie w ubiegłym roku wyniosło 145 tys. zł, z kolei dieta parlamentarna 30 tys. zł. Oprócz tego zarabiał na wykładach na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim – tu w sumie zyskał 4,5 tys. zł. Do tego na wynajmie mieszkania zarobił 33 tys. w ciągu roku. Trzaskowskiemu zapłaciło także... Polskie Radio. Dostał 157 zł.

