"Czyste powietrze - zdrowy wybór". Kampania Ministerstwa Środowiska

- Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu. W tym czasie w całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawialiśmy jego najważniejsze założenia. Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, tym razem poprzez kampanię społeczną "Czyste Powietrze - zdrowy wybór!" – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Na liście 20 najbardziej skażonych rakotwórczym benzo(a)pirenem europejskich miast aż 19 to miasta polskie. W połowie listopada w Wirtualnej Polsce ruszył cykl #SmogAlert. Będziemy informować i edukować. Będziemy zastanawiać się, co zrobić, aby ochronić nas samych i kolejne pokolenia przed śmiertelnie groźną trucizną. Będziemy starali się też znaleźć odpowiedź na każde nurtujące was pytanie, które możecie zadawać nam przez platformę dziejesie.wp.pl.