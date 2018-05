Numer telefonu to dane osobowe. Można zażądać usunięcia go z bazy danych

Jeżeli tego zażądamy, to dzwoniący do nas telemarketer będzie miał obowiązek usunięcia naszego numeru telefonu z bazy danych.

- Nasz numer telefonu jest naszymi danymi osobowymi. Możemy zażądać usunięcia go z bazy. Jeżeli ponownie ktoś do nas zadzwoni, to oprócz ponownego żądania usunięcia danych, możemy złożyć skargę do prezesa urzędu - powiedział w programie "Money. To się liczy" dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl