nik Mateusz Madejski 8 godzin temu

Jarosław Gowin chce "deglomeracji". "NIK do Krakowa, urząd wojewódzki do Bochni"

Wicepremier Gowin chce przenieść instytucje państwowe z Warszawy do mniejszych miast. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce? Na przykład NIK mógłby przenieść się do Krakowa, a urzędy małopolskie - z Krakowa do Tarnowa czy Bochni. To dobre dla Polski i dla mniejszych miast, mówią autorzy koncepcji.

Podziel się Dodaj komentarz