Niemcy wystawili akcje BZ WBK na sprzedaż. Giełda zareagowała spadkami

Fot. REPORTER Deutsche Bank AG długo nie trzymał akcji BZ WBK

Deutsche Bank AG chce szybko sprzedać prawie połowę akcji BZ WBK, które dostał w rozliczeniu za sprzedaż polskiego oddziału. Giełda zareagowała spadkami.

Deutsche Bank zamierza sprzedać ok. 1,2 mln akcji BZ WBK, stanowiących ok. 1,2 proc. kapitału. To niemal połowa z 2,75 mln akcji, które miał otrzymać w rozliczeniu transakcji przejęcia Deutsche Banku Polska przez BZ WBK.

Wartość wystawianych na sprzedaż akcji to według obecnego kursu giełdowego ok. 460 mln zł. Giełda zresztą źle zareagowała na informację.

Akcje BZ WBK spadły o 3,8 proc. po dwóch godzinach piątkowej sesji. Notowane są po 385,60 zł, co jest kursem zbliżonym do tego z połowy grudnia, czyli momentu ogłoszenia informacji o przejęciu Deutsche Bank Polska.

Notowania akcji BZ WBK w ostatnim tygodniu





Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał bank w komunikacie.

"Akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem przyspieszonego bookbuilding, przeprowadzonego przez Deutsche Bank AG, London, który działa jako globalny koordynator i współprowadzący księgę popytu. Ponadto, Bank Zachodni WBK i Dom Maklerski PKO BP pełnią rolę współprowadzących" - napisano w komunikacie.

Cena za akcje oraz ich ostateczna liczba zostaną uzgodnione przez sprzedającego na zakończenie procesu budowy księgi popytu.

BZ WBK atakuje pozycję Pekao

Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL), w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100 proc. akcji w DB Securities.

Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, a plan zakłada zakończenie transakcji w czwartym kwartale 2018 r. Akcje BZ WBK miały stanowić 80 proc. kwoty rozliczenia transakcji.

Deutsche Bank Polska to 11. pod względem aktywów bank nad Wisłą. Łącznie część detaliczna i korporacyjna ma ok. 39 mld zł aktywów. BZ WBK jest dużo większy. Ma ok. 131 mld zł aktywów, co sprawia, że jest trzecim bankiem w Polsce.

Gdyby doszło do przejęcia całego Deutsche Banku Polska, to aktywa BZ WBK mogłyby się zrównać z aktywami drugiego banku w Polsce - Pekao.

Przeczytaj również: BZ WBK przejmuje Deutsche Bank Polska. Atak na pozycję wicelidera rynku

Należy jednak wziąć pod uwagę, że z DBPL wydzielone w transakcji zostaną m.in. kredyty walutowe. Deutsche Bank Polska na koniec roku 2016 miał ich łącznie prawie 14 mld zł i stanowiły prawie połowę z 31-miliardowego portfela kredytowego.

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, w tym akcji DB Securities nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10 proc. akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Strony uzgodniły także m.in., że w zamian za wydzielony biznes przenoszony na BZ WBK w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału, obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału.