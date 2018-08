Wyniki Dino. Duże zyski w drugim kwartale. Większe, niż oczekiwali ekonomiści

Fot. materiały prasowe Na koniec czerwca w Polsce było 849 sklepów Dino.

70,5 mln złotych zysku wypracowała w drugim kwartale tego roku grupa Dino. To o 23 miliony więcej niż przed rokiem i o 14 milionów więcej niż w pierwszym kwartale tego roku.

W opublikowanym we wtorek raporcie półrocznym spółki możemy wyczytać, że grupa miała w drugim kwartale tego roku ponad 1,4 mld zł przychodów. To o 200 milionów złotych więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zobacz też: Zakaz handlu w niedzielę korzystny dla internetu. Kto jeszcze zyska na nowych przepisach?





"Na czysto" dało to 70,5 mln zł zysku. To wyniki lepszy niż ten prognozowany przez ekonomistów przepytanych przez Polską Agencję Prasową. Średnia z ich prognoz to 65,7 mln zł.

Czytaj też: Dino nie będzie budować stacji benzynowych przy sklepach, choć koncesje ma

Jak czytamy, w drugim kwartale otwartych zostało 49 nowych sklepów Dino. W sumie na koniec czerwca w Polsce było już 849 sklepów tej sieci.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

0 czerwca 201 8 r. sieć Dino tworzyło 849 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski o łącznej powierzchni sali sprzedaży 324 913 m² a dzień 3m²