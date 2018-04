Ekspert: składki pokryją część długu emerytalnego

Fot. Marek Konrad REPORTER Ekspert nie ma wątpliwości, że w przyszłości emeryci będa dostawali coraz niższe świadczenia

Pięć bilionów złotych ukrytego długu emerytalnego to dużo, ale wyliczenie to nie uwzględnia wpływu ze składek emerytalnych, które częściowo ten dług pokryją - wyjaśnia w programie "Money. To się liczy" Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Nie pozostawia wątpliwości, że w przyszłości stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji będzie się obniżać.

