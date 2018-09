Do końca roku poważne zmiany w Lotto. Nie trzeba będzie iść do kolektury, by zagrać

Fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER

Jeszcze w tym roku Totalizator Sportowy chce umożliwić sprzedaż gier Lotto przez internet. - Ten rok jest dla spółki przełomowy - podkreśla Aida Bella, dyrektor biura rzecznika prasowego spółki.



W tym roku minęło 27 lat, od kiedy sprzedaż gier LOTTO jest prowadzona poprzez system online. To on, działając 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, łączy w całość ponad 17 tysięcy punktów sprzedaży Totalizatora Sportowego. Dzięki systemowi online nie musimy wypełniać blankietów (gra na chybił trafił), zakup przebiega błyskawicznie, a kolektorzy nie muszą wysyłać tysięcy kuponów do centrali.

Totalizator Sportowy cały czas stawia na wprowadzanie kolejnych technologicznych usprawnień i innowacji. Pod koniec tego roku zamierza wprowadzić sprzedaż tradycyjnych produktów LOTTO przez internet. W czerwcu w ramach pilotażu uruchomił także pierwsze salony gier na automatach (docelowo w tym roku ma być ich do 50).

– Cały czas się rozwijamy. Ten rok jest dla spółki przełomowy, ponieważ dzięki znowelizowanej ustawie o grach hazardowych, realizujemy wiele nowych projektów. Głównym celem, który chcemy osiągnąć jeszcze w tym roku, jest wprowadzenie naszych produktów do internetu. Myślę, że z końcem tego roku klienci będą mogli już zagrać w Lotto przez internet – zapowiada w rozmowie z agencją Newseria Biznes Aida Bella, dyrektor biura rzecznika prasowego Totalizatora Sportowego.



– Jako jedni z pierwszych w Europie 27 lat temu wprowadziliśmy system online do sprzedaży gier loteryjnych i był to duży przełom w funkcjonowaniu Totalizatora Sportowego. Wcześniej, aby zagrać w nasze gry, trzeba było wypełnić kupon odręcznie. Potem były one przez kolektorów pakowane i wysyłane do centrali w Warszawie. Zanim wszystko zostało sprawdzone – kto wygrał i gdzie – mijało kilka dni. Po wprowadzeniu systemu online jest prościej, ponieważ w naszych przeszło 17 tys. punktów wszystko jest scentralizowane, wszystkie informacje są przekazywane na bieżąco – mówi Aida Bella.

Totalizator Sportowy to jeden z głównych filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku spółka przekazała ponad 11,3 mld zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którym zarządza Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort przeznacza te środki m.in. na budowę czy adaptację infrastruktury sportowej i projekty sportowe dla samorządów lokalnych. Część kwoty z dopłat do gier i loterii trafia też na wsparcie kultury. Od 2003 roku na rachunek Funduszu Promocji Kultury, zarządzanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trafiło ponad 2,1 mld zł.



Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce. W 2017 roku został pobity rekord sprzedaży produktów LOTTO. Wraz z dopłatami wyniósł on 5 644 869 743,89 zł (w 2016 r. – 5 585 464 965,23 zł).

