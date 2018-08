Sprawdzanie maili w drodze powinno być wliczane do czasu pracy - wynika z badania

54 procent pracowników, którzy dojeżdżają do pracy koleją, podczas podróży czyta i pisze zawodowe maile - to wynik z badania Uniwersytetu Zachodniej Anglii. Nim ta uczelnia z Bristolu doszła do takich wniosków, przebadała 5 tysięcy pracowników i przeanalizowała ich przyzwyczajenia.

Wniosek uczelni jest prosty - skoro ludzie i tak wykonują zawodowe obowiązki w czasie dojazdów, to powinny być one wliczane do czasu pracy. Naukowcy z Bristolu podkreślili też, że w czasach smartfonów i szybkiego internetu bezprzewodowego, granica pomiędzy pracą a czasem wolnym bardzo się zamazuje. - Dzisiaj musimy od nowa odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę stanowi praca i jak ją powinno się liczyć. To ogromne wyzwanie naszych czasów - tak w telewizji BBC komentowała wyniki badań dr Juliet Jain z Uniwersytetu Zachodniej Anglii.