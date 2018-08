Prawo pracy koniecznie do poprawki. Tak uważa Państwowa Inspekcja Pracy

Zasady zatrudniania na umowy prawa cywilnego są naruszane nie tylko celowo, ale też z powodu skomplikowanych przepisów. Tak uważa Państwowa Inspekcja Pracy i postuluje zmiany w prawie pracy.

Jak pisze Puls Biznesu, PIP ma postulaty do ustawodawców o poprawę prawa, bo w niektórych przypadkach można je różnie interpretować.

PIP proponuje na przykład ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy, gdy jej wykonywanie w przeważającej mierze ma cechy dla niego charakterystyczne.

Zdaniem inspekcji, pożądane byłoby też wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia społecznego każdego podlegającego mu pracobiorcy przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

CZYTAJ: Co czwarta kontrolowana firma zatrudniała na czarno. PIP publikuje roczne sprawozdanie

PIP ma również sporo wniosków legislacyjnych w sprawie zasad wynagradzania za zlecenia czy usługi w wysokości wspomnianej minimalnej stawki godzinowej.

ZOBACZ: Jak PIP karze łamiących prawo pracy?

Zdaniem inspektorów, przepisy o minimalnej stawce są wyjątkowo nieprecyzyjne. W efekcie dochodzi np. do przerzucania na zleceniobiorców części kosztów związanych z przygotowaniem i organizowaniem pracy, zakupu odzieży i obuwia służbowego, nawet opłat za energię.

Raport Państwowej Inspekcji Pracy ma być przedstawiony Radzie Ochrony Pracy, działającej przy Sejmie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl