Donald Trump grozi Unii Europejskiej. Nie podoba mu się kara dla Google'a

Donald Trump po raz kolejny grozi Unii Europejskiej. Tym razem nie spodobało mu się, że wspólnota ukarała amerykański koncern za nadużywanie swojej pozycji i umacnianie monopolu.



4,43 mld euro – dokładnie tyle koncern Google musi zapłacić za niezgodne z unijnymi przepisami wykorzystywanie swojej dominującej pozycji na rynku. To najwyższa w historii kara nałożona przez urzędników Komisji Europejskiej. Nie dziwi zatem, że Amerykanie już zapowiedzieli odwołanie, a prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki wziął firmę w obronę i zaatakował publicznie wspólnotę.

Zrobił to w swoim stylu – za pośrednictwem Twittera, prosto i brutalnie. "Mówiłem Wam! Unia Europejska właśnie ukarała jedną z naszych najwspanialszych firm, Google, pięcioma miliardami dolarów kary. Oni naprawdę wykorzystują USA, ale to się skończy" – napisał Trump.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!