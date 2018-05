Dopalacze to "czarny biznes", który zszedł do podziemia

Nie ma już oficjalnych, normalnych lub paranormalnych sklepów, które sprzedają dopalacze. A jeżeli policja zidentyfikuje tego typu placówki, to natychmiastowo dokonuje kontroli.

- Staramy się w taki sposób zakomunikować o tym, aby trafić do młodych ludzi, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Oczywiście ten "czarny biznes" zszedł już do podziemia. Nie ma już normalnych sklepów albo tych paranormalnych, które z przymrużeniem oka przemycały te środki. W tej chwili są to zamknięte pomieszczenia - powiedział w programie "Money. To się liczy" Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

