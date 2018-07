Dostępność+. Rząd startuje z nowym programem

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS Rząd przyjął program podczas wtorkowego posiedzenia

Dzięki programowi Dostępność+ chcemy sprawić, aby przestrzeń użytkowa służyła wszystkim Polakom. Ten program to spełnienie idei solidarności w przestrzeni publicznej - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowy rządowy projekt.

- Mamy do czynienia z przełomem, który będzie w najbliższych latach widoczny m. in. w budownictwie poprzez podjazdy, barierki, windy. To są tematy, w których mamy ogromne zapóźnienia i jest w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia - mówił na konferencji po posiedzeniu rządu Morawiecki.

- W maju przedsięwzięliśmy zmianę, obiecaliśmy, że od lipca poziom dostępności będzie lepszy i ta dostępność jest już na lepszym poziomie. W całym programie Dostępność+, który będzie przełomem dla osób w codziennym życiu, angażujemy ponad 23 mld zł - wyliczył premier.

Zobacz też: Rusza program Dobry Start. Dla najszybszych pieniądze jeszcze w lipcu

Obecny na konferencji minister inwestycji Jerzy Kwieciński podkreślił, że program ma charakter kompleksowy i zaplanowany jest na kilka lat (dokładnie na lata 2018-2025).

Na programie skorzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też te, które mają trudności w komunikacji albo mają małe dzieci, są w ciąży. Albo akurat mają ze sobą ciężki bagaż.

Program Dostępność+ obejmuje trzy obszary: stworzenie regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania dostępności; poprawa dostępności fizycznej, cyfrowej i usług i wykorzystanie dostępności produktów i usług.

Prace nad programem Dostępność+ Morawiecki zapowiedział pod koniec kwietnia. - Zrobimy wszystko, żeby życie osób z niepełnosprawnościami było jak najbardziej godne - mówił wówczas premier.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl